Black Swift | Everdeen

Die zwei Stuttgarter Bands “Black Swift” und “EVERDEEN” spielen am 17.Mai ein gemeinsames Konzert im Club Cann. Beide Bands verbindet die Leidenschaft zur alternativ rockigen Musik, wobei EVERDEEN durch verschwommenen Gitarrensounds und nachdenklichen Indie-Rock und Pop überzeugt während Black Swift eher in die Post-Punk und Desert-Rock neigt.

Beide Bands haben eine starke Frontfrau, deren Stimmen unverwechselbar und überzeugend sind. Bei der TV-Sendung “The Voice of Germany” haben es beide bis zur vorletzten Runde, den Sing Offs, geschafft (Sally Grayson in der 6. Staffel, Sümeyra Stahl in der 8. Staffel). Eine weitere Gemeinsamkeit beider Bands ist ihre Verbindung zum Heimatland USA. Die Black Swift-Sängerin Sally Grayson und der Everdeen-Gitarrist Ian Stahl sind gebürtige Amerikaner, die in Baden- Württemberg mit ihren deutschen Partnern als Künstler und Musiker leben. Diese internationale Verbindung spiegelt sich sowohl im Sound der Bands als auch in ihren Ansätzen beim Musik machen wider. Black Swift verbrachte eine Woche im Studio auf Schloss Rohrsdorf in Dresden zusammen mit der legendären Produzentin Sylvia Massy (Johnny Cash, Foo Fighters, Melvins, Prince) und bringt aus diese Zeit eine 4-Song-EP mit dem Titel "Desert Rain" mit. „Diese Lieder sollen dir helfen, durch eine Zeit in deinem Leben zu kommen, in der du dich wie in der Wüste fühlst, in der glühenden Sonne stehend, in den Himmel schauend und dich nach dem Regen sehnst.“ Man kann den Klang der Wüste, in Black Swifts unverkennbarem Tarantino-artigem Americana bis Post-Punk Sound hören. Dann sind dunkle Spaghetti-Western-Töne mit Einflüssen von Bands wie Calexico, Queens of the Stone Age und Bombino eingemischt.

Everdeens kommende Single "Run" ist eine verträumte Indie-Rock-Ballade, bei der Gitarren und schimmernde Texturen über Bass und Schlagzeug schweben. Die zweite aus einer Reihe von drei Singles,„Run“, wurde vom legendären Stuttgarter Underground-Produzenten Ralv Milberg (Die Nerven, Human Abfall, Kaufmann Frust) aufgenommen, dessen musikalische Versiertheit und einzigartiger analoger Ansatz einen warmen, aber rohen Sound für den Track ergab. Nostalgisch an die 90er und 2000er Jahre des indischen, aber unverkennbar modernen Pop angelehnt, stellt "Run" den emotionalen Gesang von Sümeyra Stahl in den Vordergrund. Ihre Texte erzählen eine Geschichte des Kampfes mit Frustration und Selbstzweifel, während der Refrain einen erhebenden Kontrast bietet: “And you're crawling out / from underneath this heavy load / and you run / off to where your feet might take you”.