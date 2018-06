Black Swift & Sally Grayson

POST-PUNKIFIED AMERICANA N' ROLL

Im Jahr 2016 hatte sie diverse Auftritte und Shows wie zum Beispiel auf Balcony TV, ihr viel beachteter TED x Talk "Die Bedeutung der Katharsis ". Einem breiterem Publikum wurde sie „THE VOICE of Germany” 2016 vorgestellt, wo sie imTeam Fanta bis zu den Live Shows dabei war. Als Michi und Smudo von den Fantastischen Vier, Sally fragten, was ihr persönliches Ziel sei, meinte sie: "Ich will mit Musik die Welt verändern." Und das nimmt man ihr mit jedem Wort ab!

Wenn man den Songs von Sally Grayson alias Black Swift lauscht, kann man kaum glauben, dass hinter diesen düster angehauchten Sounds und tiefgründigen Texten ein so fröhliches Gemüt steckt. Mit Leidenschaft in der Stimme, die in ihrer Dynamik und Klarheit an guten alten Blues erinnert, orientiert sich Black Swift trotz Vorliebe für Moll-Akkorde eher an Rock’n’Roll und landläufigem Folk. Besonders spannend wirkt dieser Kontrast in ihren neuen Songs, die, obwohl sie von dunklen Dingen wie dem Tod handeln, immer ein Fünkchen Hoffnung in sich trage.

Wenn Tom Waits und Nick Cave eine Tochter hätten, die bei Zigeunern in finsteren Seitengassen umherziehenden Matrosen aufgewachsen wäre, würde sie wie Black Swift klingen. Ganz zu schweigen vom guten alten Rock n’ Roll, der aus der Reisetasche gezaubert wird, wenn er denn gebraucht wird. Die Welt von Black Swift ist Steampunk, eine Welt aus rostigen Ketten und toten Piraten, und versteckten Waldlichtungen und mit der zwielichtigen Musik von Vagabunden und in welcher der Allmächtige uns inmitten all der verwirrten und zerbrochenen Liebe annimmt und nach Hause bringt.

Black Swift vereint verschiedene musikalische Stile auf "SEE ME HUMAN", die Bandbreite geht von Post-Punk bis hin zu Desert-Rock bis hin zu psychedelischen Balladen. Sie reisten nach Dresden, um auf Schloss Rohrsdorf mit Arno Jordan aufzunehmen, Gabriel Sullivan (XIXA, Giant Sand) von Dust & Stones Recording Studio in Tucson, Arizona hat das Werk final gemischt.