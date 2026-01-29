Black Water County (GB)

Das Sextett um Sänger Tim und Sängerin Shan kommt nach ihrem furiosen Auftritt 2015 ein weiteres Mal nach Reutlingen.

Die Folkpunk-Band aus der südenglischen Grafschaft Dorset ist für ihre spektakulären und energiegeladenen Live-Auftritte bekannt. Black Water County spielen Eigenkompositionen, greifen aber auch auf bekannte Traditionals und Shantys zurück. Traditionelle Folkinstrumente wie Tin Whistle, Banjo und Geige werden von der Band mit schnellen und kräftigen Punkrhythmen gekonnt in Szene gesetzt.