Lohnt sich auf jeden Fall: Das Black&White Gospelkonzert mit Deborah Woodson und den Children of Joy

Zusammen mit der amerikanischen Sängerin Deborah Woodson präsentiert der Gospelchor „Children of Joy" ein Gospelkonzert der Extraklasse!

Deborah Woodson ist mit Gospelmusik in der Baptistenkirche ihres Großvaters in Georgia/USA aufgewachsen, absolvierte ihr Musikstudium mit hervorragendem Abschluss und ist seit dem mit Ihrer Musik auf der ganzen Welt unterwegs. Sie bringt uns mit ihrer grandiosen Stimme zu den Wurzeln der Gospelmusik, dem American Black Gospel.

Die "Children of Joy" sind seit 2003 eine feste Größe in der Kulturlandschaft der Region und begeistern immer wieder durch ihre Freude an der Gospelmusik bei Hochzeiten, Gottesdiensten und Konzerten. Gemeinsam werden Deborah Woodson und die „Children of Joy“ ein gewaltiges musikalisches Feuerwerk abbrennen!

Karten gibt es in Leinfelden-Echterdingen bei Buchhandlung Seiffert (Neuer Markt 3), Buchhandlung Bürobedarf Ebert (Hauptstraße 60/62), Metzgerei Vohl (Poststraße 12/1), Mode & Wäsche Stauch-Zahn (Filderstraße 40) und online unter www.blackandwhitegospel.de oder, falls noch verfügbar, an der Abendkasse.

Preise: Vorverkauf 21€/Erm. 16€ ; Abendkasse 25€/Erm. 20€