Black Summer

Für die musikalische Black Randale an diesem Abend begrüßen wir den Planet Radio- DJ Jellin.

Er verbindet die aktuellsten Black Music Hit´s, mit den neuesten internationalen Trends, wie Trap & Twerk und Klassikern, die wir sowieso niemals mehr vergessen werden.

DJ Jellin / Planet Radio / Frankfurt a.M.

DJ JELLIN aus Frankfurt ist wohl einer der angesagtesten und besten HIP HOP Deejays in Germany. Mit Bookings von Hamburg bis München, und bis über die Grenzen hinaus in Russland, Italien, Luxenbourg, Österreich, in der Schweiz und Lloret de Mar in Spanien ist DJ JELLIN unterwegs. Er kann vor allem auf Auftritte mit Stars wie DRAKE, YG, PITBULL, THREE 6 MAFIA, BUSTA RHYMES, DMX, FAT JOE, LIL JON, METHOD MAN, REDMAN, JADAKISS, uvm. zurückschauen und in Zukunft noch einige hinzuzählen können.

Allein nur dieses Line Up steht für seine Erstklassigkeit in Sachen Club HIP HOP und läßt keine Frage offen. Wenn er einmal an die Plattenteller und das Mikro kommt, läßt er diese bis 5.00 Uhr morgens nicht mehr los und stellt sicher, dass alle Gäste eine unvergessliche Party hatten.

Einmal im Monat ist DJ JELLIN bei dem populären Frankfurter Radiosender Planet More Music Radio zu hören. In der Radiosendung Planet Black Beats ist er natürlich auch ein Garant für heiße HIP HOP SOUNDS und MIX ACTION vom Feinsten.