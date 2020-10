gelungene Mischung aus natürlichen und synthetischen Klängen

Manche mögen „Black Project“ als Fusion-Band bezeichnen, das würde aber dem Sound dieses tief dehnbaren Klangkörpers nicht gerecht werden. Dafür fließen zu vielschichtige musikalische Vorlieben in einen Topf und es werden gleichzeitig zu viele genretypische Cliches über Bord geworfen. Farben spielen eine tragende Rolle, die in hellen und tief dunklen Tönen strahlen. Eine Prise Blues, eine gehörige Portion rockender Klangästhetik, eine Menge hochenergetisches a la Hendrix und ein unermesslicher Spielraum a la Miles Davis’ „Bitches Brew“ bilden diese musikalische Mixtur. Die Mitglieder, die durch viele gemeinsame Jahre Bühnenerfahrung freundschaftlich miteinander verbunden sind, haben bei „Black Project“ zum ersten Mal zusammen sämtliche Erfahrungswerte neu gemischt. Man improvisiert im Kollektiv, komponiert in großen Bögen und kreiert Bilder im Kopf des Zuhörers.

Besetzung:

Johannes Stange - Trompete, Ventilposaune

Jörg Teichert - Gitarren, Mandoline

Jo Ambros - Gitarren, Pedal Steel

Konrad Hinsken - Fender Rhodes, Moog

Matthias Debus - Bass

Christian Huber - Schlagzeug