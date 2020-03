× Erweitern Foto: Michaela Keicher Der blacksheep Bandcontest findet zum siebten Mal statt, aber zum ersten Mal im Club Mobilat in Heilbronn. Special Guest an diesem Abend ist Shorty aus Bad Wimpfen.

Beim 7. blacksheep Bandcontest um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis treten vier Nachwuchsbands gegeneinander an. Sie spielen um einen Auftritt beim blacksheep Festival am Samstag, 20. Juni, auf der Kornspeicherbühne in Bonfeld. Special Guest im Mobilat ist der Singer/Songwriter Shorty aus Bad Wimpfen, der das Publikum 2018 auf dem blacksheep-Festival als regionaler Künstler begeisterte.