2. blacksheep Sommerfest

Sichern Sie sich Ihre Tickets für das 2. Sommerfest des legendäre Blacksheep Festivals im Bonfelder Schlosspark. Gleich hier bestellen zum Sonderpreis für alle Girokontokunden der Kreissparkasse Heilbronn.
Max Mutzke, Steve’n’Seagulls und Vanja Sky
Bonfeld 74906 Bonfeld
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