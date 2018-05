Blade & Beard (Raving Iran) – all night long im Kowalski

Say hello zu unseren Kombls Blade & Beard, die uns immer wieder besuchen, seit das Kowalski als erster Laden in Stuttgart überhaupt das Duo inklusive „Raving Iran“-Kinoabend in die Landeshauptstadt eingeladen hat.

Sie fühlen sich wohl bei uns, kommen gerne wieder, Friendshop-Goals 100 und Freunde soll man regelmäßig beschenken, also schenken wir Anoosh und Arash eine ganze Nacht – Blade & Beard all night long, von Anfang bis Ende. Genug Zeit, damit die beiden ihre neuesten Tracks wie „Careless“ einbauen und crowdtesten können.

Die Dokumentation „Raving Iran“ über das Leben der beiden Brüder hat sich schnell zu dem neuen Kultfilm innerhalb der elektronische Szene entwickelt und wer ihn bislang nicht gesehen hat, sollte das vielleicht noch nachholen, file under: „Uns geht’s halt doch gut hier.“ In ihrem Heimatland Iran konnten Blade & Beard ihrer Kunst nur unter widrigen Umständen nachgehen, die Polizei klebte ihnen ständig an den Versen. Ein Gig auf der Streetparade ändert alles und seitdem sind die beiden nonstop in der Weltgeschichte unterwegs. Wir freuen uns, dass wir Teil von dieser Geschichte sind, die heute um sechs, sieben Stunden feinster elektronischer Musik erweitert wird.

Einlass ab 21 Jahren