"Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“ – Der Titel dieses Romans lieferte die Vorlage für den Kultfilm Blade Runner. Die erste Einstellung des Films zeigt „Los Angeles, November 2019“, eine bis an den Horizont reichende Riesenstadt mit gigantischen Wolkenkratzern, die von Feuerstößen erleuchtet wird. Gegengeschnitten ist ein Auge in Großaufnahme, in dem sich dieses Bild spiegelt.

Der Film zeichnet eine düstere Vision einer inzwischen bereits vergangenen Zukunft, in der es fortwährend regnet und Androiden, also künstliche Menschen, versuchen zu überleben. Der Blade Runner macht Jagd auf sie und sieht sich alsbald mit Fragen nach seiner Auffassung von Realität und dem damit verbundenen Humanitätsbegriff konfrontiert.