Im Rahmen des „KulturSommer 2020“, gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Es erwartet Sie ein Abend voller neuer Einblicke auf den Impressionisten Claude Debussy!

Nach 20 erfolgreichen Jahren mit dem David Orlowsky Trio, 2 Echo Klassik-Preisen und zahlreichen Konzerten im In- und Ausland kehrte Florian Dohrmann 2018 zu seinen Wurzeln zurück und präsentierte mit »Blank Page – New Impressions of Debussy« ein fantastisches und spartenübergreifendes neues Jazz-Projekt.

Inspiriert durch die Musik dieses wichtigsten Wegbereiters der Moderne, haben Florian Dohrmann und Joachim Staudt neue Werke und Arrangements geschaffen.

Unvoreingenommen und ohne Denkverbote ist die leere Seite, „blank page“, der

Ausgangspunkt, um aus Motiven und Harmonien Debussys Neues entstehen zu lassen. Mal als deutliche Reminiszenz, mal so weit entfernt, dass man 100 Jahre nach Debussys Tod nur noch seinen Geist zu spüren vermeint.

Informativ und spannend führt Florian Dohrmann durch das Programm. Er erklärt in

kurzweiligen Moderationen, wie es zu den Arrangements kam und welche Auswirkung

Debussy auf den Jazz hatte. So lässt er ein Bild der Persönlichkeit und des Einfusses dieses großen französischen Komponisten entstehen.

„Das ganze Album strahlt eine versonnene Schönheit aus“ (Jazzthing)

Florian Dohrmann • Kontrabass | Joachim Staudt • Saxophon | Christoph Neuhaus • Gitarre | Lars Binder • Schlagzeug