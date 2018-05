57. Blasenbergfest

Der Hausberg zu Meimsheim kann sich nun vom Fest des Jahres erholen – doch vom 30. Juni – 02. Juli 2018 ist es damit wieder vorbei! Denn die Mitglieder des Zechverein Blasenberg 1961, Zecher, Freunde und Gönner sowie die Einwohnerschaft von Meimsheim, der Stadt Brackenheim und seiner Ortsteile sowie der anderen Breiten­grade machen sich wieder auf den Berg zu erklimmen und das Blasenbergfest 2018 zu erleben.

Die Party Band „Just for Fun“ wird am Samstagabend ab 20:00 Uhr die Festbesucher mit Rock, Pop und ordentlicher Party Musik in Stimmung bringen, so dass der Berg sicher wieder beben wird.

Um 02:00 Uhr wird dann der erste Festtag zu Ende gehen.

Der Sonntag beginnt traditionell um 11:00 Uhr mit dem Hissen der Vereinsfahne, den Ehrungen langjähriger Mitglieder des Zechvereins sowie dem Fassanstich, mit dem das Fest der Feste offiziell eröffnet wird.Im Anschluss daran spielt der Musikverein Cleebronn zum „Meimsheimer Frühschoppen“ auf. Als Angebot zur Mittagszeit bieten wir Schnitzel / Steak mit Kartoffelsalat an (solange Vorrat reicht). Außerdem werden in der Mittagszeit wieder die Kinderspiele mit Luftballonwettbewerb durchgeführt.

Am späteren Nachmittag spielt dann ab 18:00 Uhr die Werkskapelle Layher aus Eibensbach auf und bildet den krönenden Abschluss des Tages. Der Festabend endet um 01:00 Uhr.

Am traditionellen „Heringsmontag“ werden durch die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab 09:00 Uhr frischer Hering zur Minderung der körperlichen Auswirkungen der vergangenen Nächte an die Festbesucher ausgegeben (solange Vorrat reicht).

Ab 19:30 Uhr läutet dann die Stimmungsband „Obacht“ das Festfinale auf dem Blasenberg ein.

Abschluss der Feierlichkeiten ist bei guter Witterung das bekannte „Zink-Brilliant-Feuerwerk” à la Blasenberg, das wie jedes Jahr das vorangegangene übertrifft.