Bläsergala - Das Jahreskonzert der Stadtkapelle Öhringen e.V.

Der jährliche musikalische Höhepunkt der Stadtkapelle Öhringen. Ein Konzerterlebnis mit orchestraler Blasmusik auf hohem Niveau. Die Bläsergala der Stadtkapelle Öhringen findet am 7. Dezember um 19.30 Uhr in der Kultura in Öhringen statt. Dabei werden Stadtkapelle, Jugendkapelle und Gesamtorchester unter der Leitung von Timo Heller den Abend mit einer Vielzahl musikalischer Kompositionen gestalten. Karten für die Gala gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Buchhandlung Rau in Öhringen zu je 15€, ermäßigt 12€. Für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Einlass ab 19 Uhr.