Bläserphilharmonie Heilbronn präsentiert Trompetenvirtuosität und spanische Sinfonik

Bei zwei Konzerten am 2. und 3. Mai 2026 in Heilbronn und Oedheim bringt die Bläserphilharmonie Heilbronn einen modernen Klassiker für Solotrompete und neue Kompositionen für sinfonisches Blasorchester voller Klangfarben und Ausdruckskraft zu Gehör und vereint so musikalische Exzellenz mit regionaler Nachwuchsförderung.

Der Heilbronner Jugend musiziert-Bundespreisträger Viktor Maletic präsentiert mit dem Trompetenkonzert von Alexander Arutjunjan sein außergewöhnliches musikalisches Können. Das 1950 entstandene Werk verbindet romantischen Stil mit folkloristischen Einflüssen und demonstriert mit seinem Wechsel zwischen zarten Tönen, klanglicher Wucht und virtuoser Brillanz das ganze Klangspektrum der Trompete.

Der spanische Komponist Teo Aparicia Barberán ist mit seinen Werken für sinfonisches Blasorchester weltweit erfolgreich. Seine 2. Sinfonie States of Mind von 2007 übersetzt innovativ die drei Mittel der rhetorischen Überzeugung des Aristoteles – Logos (Argument), Ethos (Haltung) und Pathos (Emotion) – in drei musikalische Sätze und spricht das Publikum so emotional wie intellektuell auf verschiedenen Ebenen an.

Komplettiert wird das Programm durch François Glorieux‘ London Proms Overture (2009) sowie durch David Maslankas Hymn for World Peace (2014).

Die Bläserphilharmonie bleibt unter dem Stab ihres Gründers Marc Lange so ihrem Ziel treu, die Heilbronner Musiklandschaft durch herausragende Orchesterprojekte zu bereichern, indem sie anspruchsvolle Werke der Literatur für sinfonisches Blasorchester in hoher musikalischer Qualität zum Klingen bringt und solistischen Nachwuchstalenten aus dem Heilbronner Raum eine Bühne bietet.

Karten für beide Konzerte können im Vorverkauf bei der Tourist Information Heilbronn, der Bäckerei Denzer in Oedheim, online (https://blaeserphilharmonie-heilbronn.de/events/) sowie bei allen teilnehmenden Musikerinnen und Musikern erworben werden.