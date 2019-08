Blaskapelle des Südens 2019 - Das Finale

× Erweitern SZ Blaskapelle des Südens

Drei Stunden Blasmusik vom Feinsten, drei hochmotivierte Kapellen, ein Überraschungsgast und die wichtigste Frage des Tages: wer wird „Blaskapelle des Südens 2019“?

Das große Finale des Blaskapellenwettbewerbs von Schwäbischer Zeitung und Südfinder am Samstag, 7. September 2019 in Donnstetten (Römerstein, Landkreis Reutlingen) verspricht beste Unterhaltung und Span-nung. Ab 20 Uhr wetteifern die drei qualifizierten Musikvereine aus Blochingen (Mengen, Kreis Sigmaringen), Kehlen (Meckenbeuren, Bodenseekreis) und Simmerberg (Landkreis Lindau) in kameradschaftlicher Atmo-sphäre um den Ehrentitel der „Blaskapelle des Südens 2019“. Der Eintritt ist frei.

Um am Ende ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, gilt es, sowohl das Publikum im Festzelt als auch die Fachjury (Ernst Hutter, „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten“; Erich Lange, „Musikhaus Lange Ravensburg“; Wolfgang Lanz, Böhringer Biere/Hirschbrauerei“) zu überzeugen. Spaß am Musizieren und die Gaudi beim Unterhalten des Publikums stehen dabei klar im Vordergrund. Die Besucher erwarten viele kreative Show-Einlagen, die gute Stimmung im Festzelt ist garantiert. Wie auch 2018, als der Musikverein Donnstetten in Ertingen den Titel gewann, werden die Kapellen ganz besondere Choreografien zum Besten geben – Initiator und Moderator Sebastian Striegel hat daran keinerlei Zweifel: „Bereits zum fünften Mal werden wir 2019 die ‚Blaskapelle des Südens‘ in einem Stimmungswettbewerb ermitteln. Jedes Jahr waren wir aufs Neue überrascht, wie einfallsreich und begeistert die Musikerinnen und Musiker die Bühne gerockt haben. Und wenn man sieht, wie motiviert die diesjährigen Finalisten sind – dann kann man sich auf viele neue Show-Ideen und musikalische Highlights freuen!“

Davon sind auch die Juroren überzeugt: „Die Vielseitigkeit der Darbietungen der verschiedenen Orchester, das verschafft dem Finale der ‚Blaskapelle des Südens‘ den besonderen Reiz“, ist sich Erich Lange sicher. Der Senior-Chef des Musikhauses Lange (Ravensburg) weiß, wovon er spricht – schließlich ist er bislang bei allen bisherigen vier Finals als Juror mit dabei gewesen. Ernst Hutter, Chef des erfolgreichsten Blasorches-ters der Welt, „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten“, ist zum zweiten Mal als Juror beim „Finale“ mit dabei. Den Finalisten rät er, sich gut vorzubereiten und den Wettbewerb musikalisch und inhaltlich ernst zu nehmen. „Ich denke, dass die Liebe zum Detail und die Leidenschaft im Vortrag sehr wichtig sind, natürlich neben guten und stilvollen Ideen bezüglich des Auftrittes.“