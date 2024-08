Am Samstag, 21.September 2024 wird die Gemeinde Albershausen zum Treffpunkt für alle Anhänger der Böhmisch-Mährischen Blasmusik. Im Rahmen der Konzertreihe ,,Faszination Blasmusik" wird die international bekannte Blaskapelle Tidirium unter der Leitung von Helmut Zsaitsits aus Niederösterreich das Publikum in ihren Bann ziehen. Die zwölfköpfige Formation aus Engelhartstetten in der Nähe von Wien präsentiert ein Klangerlebnis,- filigran, virtuos, facettenreich in höchster Musikaität und bietet einen unverkennbaren Klang in bestechender Qualität.Mit solistischen Einlagen in Perfektion und Brillanz begeistern sie überall ihr Publikum mit Gänsehautgarantie. Im Gepäck haben Sie auch ihre brandaktuelle CD,,Episode III".

Samstag, 21.09.2024TSGV Turnhalle Albershausen

Beginn: 20:00 Uhr - Einlass: 19:00 Uhr

Tischplätze mit BewirtungKartenservice: 07161/ 3 74 85