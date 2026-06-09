Blasmusik am Schlösschen mit der Musikkapelle Dertingen

-

Schlösschen im Hofgarten Wertheim Würzburger Straße 30, 97877 Wertheim

Die Musikkapelle Dertingen spannt den Bogen von klassischer Blasmusik von Ernst Mosch hin zu den frischen Klängen heutiger Blasmusik. Durch das Programm führt der Vorsitzende der Musikkapelle, Joachim Hettinger. 

Der Park des Schlösschens ist mit Biergarnituren und Stühlen ausgestattet. Für Getränke ist gesorgt. Gerne können Gäste eigene Sitzgelegenheiten, Decken, Speisen und Getränke mitbringen.

Ausreichende Parkmöglichkeiten stehen auf dem Parkplatz am Main zur Verfügung (etwa 400 Meter Entfernung).

Info

Schloesschen WEretheim.jpg
Schlösschen im Hofgarten Wertheim Würzburger Straße 30, 97877 Wertheim
Konzerte & Live-Musik

Tags