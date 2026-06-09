Blasmusik am Schlösschen mit der Musikkapelle Dertingen

Die Musikkapelle Dertingen spannt den Bogen von klassischer Blasmusik von Ernst Mosch hin zu den frischen Klängen heutiger Blasmusik. Durch das Programm führt der Vorsitzende der Musikkapelle, Joachim Hettinger.

Der Park des Schlösschens ist mit Biergarnituren und Stühlen ausgestattet. Für Getränke ist gesorgt. Gerne können Gäste eigene Sitzgelegenheiten, Decken, Speisen und Getränke mitbringen.

Ausreichende Parkmöglichkeiten stehen auf dem Parkplatz am Main zur Verfügung (etwa 400 Meter Entfernung).