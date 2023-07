„Blasmusik am Sonntag“ geht in die zweite Runde: nach dem erfolgreichen Auftakt 2022 haben auch in diesem Jahr wieder Musikkapellen aus der Region die Möglichkeit in Bronnbach ein Konzert zu spielen.

Das Konzept ist simpel: die Musikkapellen formieren sich im Abteigarten und spielen ein ca. eineinhalbstündiges Konzert. Die Besucherinnen und Besucher stoßen einfach dazu, nehmen sich einen Stuhl oder Liegestuhl und lauschen der Musik.