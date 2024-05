Blasmusik und Wein im Heilbronner Weingarten in der Binswangerstr.

Zum ersten Male gastiert die Blaskapelle Alte Kameraden Massenbachhausen e.V. 1986 „Leintalmusikanten“ in dieser Lokalität in der Binswangerstr. in Heilbronn.

GF Marcel Küffner ist es gelungen diese Kapelle zu einem Frühschoppenkonzert am Sonntag, 23. Juni 2024 von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr verpflichten.

Diese Truppe wurde im Jahre 1986 aus ehemaligen Musikern des Musikvereins gegründet. Heute nun kommen sie aus der ganzen Region Unterland und dem badischer Raum.

Im Jahre 2019 wurde dann ein offizieller Verein in e.V. gegründet mit dem Zusatznamen Leintalmusikanten. Die 18 Musikanten*innen werden seit dem Jahre 2018 von Albrecht Fauser geleitet. An diesem Sonntag werden die Musikanten mit ihrem neuen Programm „Blasmusikaus aus Leidenschaft“ Live im böhmisch-mährischen und Egerländer Sound präsentieren.

Mit dabei ist auch der Moderater und das Gesangsduo, also ein Garant für einstimmungsvolles Frühschoppen -Feeling Dies ist sicherlich ein besonderes Erlebnis für die Gäste im Weingarten bei der Heilbronn WG!

Feiern sie mit uns ab 11.00 Uhr