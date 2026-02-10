Blasmusik verbindet - BLECHG(L)ANZ live in Concert

Blasmusik verbindet – Menschen, Kulturen, Generationen.

Diese Überzeugung leben die neun Musiker von BLECHG(L)ANZ aus dem Fränkischen Seenland mit jeder Note. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 bringen sie traditionelle, böhmische und neuböhmische Blasmusik mit Leidenschaft und Esprit auf die Bühne – melodisch, harmonisch und mitreißend präzise.

Was BLECHG(L)ANZ auszeichnet? Es ist die spürbare Spielfreude, die das Ensemble generationsübergreifend begeistert – vom Enkel bis zur Großmutter. Mit ihrem unverkennbaren Klang und ihrer charismatischen Bühnenpräsenz zeigen sie, wie lebendig und zeitgemäß Blasmusik sein kann.

Konzertreisen führten das Ensemble bereits in renommierte Konzertsäle wie die Laeiszhalle Hamburg, das Gewandhaus Leipzig und das Mozarteum Salzburg. 2024 standen sie als Finalisten beim Grand Prix der Blasmusik in Kempten im Allgäu auf der Bühne.

Was BLECHG(L)ANZ antreibt, ist die Freude am gemeinsamen Musizieren – und der Wunsch, ihr Publikum mit Blasmusik zu verzaubern, zu berühren und mitzureißen.

BLECHG(L)ANZ – das ist Blasmusik mit Glanz, Herz und Seele.