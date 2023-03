Die Blasmusik Illenschwang veranstaltet am Samstag, 01.04.2023 um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Hesselberghalle in Wassertrüdingen einen Blasmusikabend mit Stabübergabe und Vorstellung des neuen Dirigenten.

Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Stadt Wassertrüdingen (Tourismusbüro) und in den Gemeinden der VG Hesselberg (Ehingen, Gerolfingen, Röckingen, Unterschwaningen und Wittelshofen) erworben werden.

Weiter werden die Eintrittskarten in den Filialen der VR Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl eG in den Geschäftsstellen in Wassertrüdingen, Dinkelsbühl und Feuchtwangen angeboten.

Auf Wunsch nehmen wir gerne Tischreservierungen ab 8 Personen telefonisch unter 0160/4585676 oder 09853/924 entgegen.

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Die Blasmusik Illenschwang lädt herzlich dazu ein.