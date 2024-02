Blasmusikbenefizkonzert

Der Förderverein „Mutter-Anna-Kirche Sanktanna“ e.V. veranstaltet am 2. März 2024 ein erneutes Blasmusikkonzert im Kulturgebäude in 74211 Leingarten, Schwaigerner Straße, 76.

Sternstunden der Blasmusik gepaart mit dem guten Ton aus dem Donauraum verspricht die „Donauschwäbische Blaskapelle Pforzheim“. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht „mit Musik die Menschen zu verbinden“. Das Repertoire der Kapelle ist vielseitig, vom Egerland bis zum Donaustrand, mit einem kleinen Ausblick nach Böhmen und Mähren. Die Kapelle unter der Leitung von Franz Weinhardt machte es sich zur Aufgabe, die zur Tradition gewordene Volks- und Blasmusik zu hegen und zu pflegen und Musik vom Feinsten zu bieten. Das vielversprechende Programm am 2. März 2024 ist mit zweistimmigen Gesangseinlagen und Instrumentaltiteln bunt gemischt. Die Moderation des Abends übernimmt Norbert Merkle. Er ist ein absoluter Kenner der Blasmusikszene und aktiv im Vorstand des „Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik“ e.V. Ein besonderer Höhepunkt wird nach der Pause der Gastauftritt der „Tanzgruppe der Banater Schwaben Leimen“ sein. Zusammen mit der „Donauschwäbischen Blaskapelle Pforzheim“ blicken sie auf viele gemeinsame Auftritte zurück. Der Leiter der Tanzgruppe, Josef Klein, führt seine Gruppe mit Erfolg von Auftritt zu Auftritt und am 2.03.2024 zum Förderverein nach Leingarten.

Einlass ist ab 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Vor und nach dem Konzert sowie in der Pause dazwischen gibt es „eine Kleinigkeit aus der Hand“ zum Essen. Dabei dürfen Sie sowohl alkoholfreie Getränke als auch die guten Weine vom Fuße des Heuchelbergs genießen. Der Eintritt ist frei, jedoch nicht kostenlos. Die Spendeneinnahmen an diesem Konzertabend werden zur Außensanierung der Mutter-Anna-Kirche in Sanktanna verwendet.

Herzliche Einladung zu diesem besonderen Blasmusikkonzertabend! Wir freuen uns mit Ihnen diese Sternstunden der Blasmusik genießen zu dürfen.