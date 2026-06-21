Blasmusikklänge mit dem MV Allfeld und stimmgewaltiger Chorgesang mit dem Sängerbund Fürfeld

Die regelmäßig stattfindenden Frühkonzerte sind ein fester Bestandteil des Bad Rappenauer Kulturprogramms. Im Juli 2026 dürfen sich die Besucher gleich auf zwei sonntägliche Konzerte freuen, bei denen für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein dürfte.

Zum Frühkonzert am Sonntag, 5. Juli 2026 um 10.30 Uhr lädt der Musikverein Allfeld zu einem zu einem abwechslungsreichen Vormittag voller Klangvielfalt und musikalischer Tradition ein, der die ganze Bandbreite moderner Blasmusik erlebbar macht. Mit viel Leidenschaft und musikalischem Können präsentieren die Musikerinnen und Musiker ein vielseitiges Programm aus traditionellen Märschen, schwungvollen Polkas und beliebten Walzern. Ergänzt wird das Repertoire durch moderne Arrangements und bekannte Melodien, die für beste Unterhaltung sorgen und zum Mitwippen einladen.

Die Allfelder Musikanten stehen seit vielen Jahren für gepflegte Blasmusik und lebendige Vereinskultur. Dabei gelingt es ihnen immer wieder, traditionelle Klänge mit frischen musikalischen Impulsen zu verbinden. Die Freude am gemeinsamen Musizieren ist bei jedem Auftritt spürbar und macht ihre Konzerte zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt.

Beim Frühkonzert am Sonntag, 26. Juli 2026 um 10.30 Uhr präsentiert der Chor „unterwegs“ ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen. Mitreißend, gefühlvoll und voller Freude am gemeinsamen Singen!

Der traditionsreiche, gemischte Chor hat die Generationenwende wohl geschafft und sich unter der Leitung von und wegen Uli Dachtler erfreulich entwickelt. Uli Dachtler ist als Chor-Dirigent regional bestens bekannt. Er gehört aufgrund seiner Vielseitigkeit, der Wahl von ausgesuchten Lied-Sätzen, seiner eigenen Kompositionen und seiner fachlichen wie humoristischen Moderation zwischen den vorgetragenen Musikstücken mit zu den Vorreitern des modernen Chorgesangs.

Dabei steht stets die Freude am Singen im Vordergrund und alle Chormitglieder sind mit hohem persönlichem Engagement dabei. Das ist deutlich zu spüren und so sind im Laufe der Zeit neue Mitglieder dazugestoßen. Der Chor zählt inzwischen mehr als 30 Sängerinnen und Sänger aus dem Raum Bad Rappenau, die gerne mit ihrem klangvollen Hobby „unterwegs“ sind!

Der Chor aus Fürfeld verbindet traditionelle Chormusik mit modernen Klängen und nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Stilrichtungen. Auf dem Programm stehen gefühlvolle Balladen, bekannte Klassiker, Rock- und Poparrangements sowie rhythmische Songs in afrikanischen Sprachen.

Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Vormittage voller Musik, Geselligkeit und guter Laune. Die Musiker und Musikerinnen heißen alle Gäste herzlich willkommen und freuen sich darauf, ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm zu begeistern. Die Frühkonzerte finden bei gutem Wetter auf der Musikmuschel beim Kurhaus statt. Bei Regen oder sehr heißem Wetter wird in den Großen Saal des Kurhauses ausgewichen.

Der Eintritt ist frei.