Blast Of Eternity Festival 2026

Seit 2008 steht das Blast Of Eternity Festival in Heilbronn für eine einzigartige Verbindung der lokalen Metalszene mit internationalen Headlinern.

Auch in diesem Jahr teilen sich lokale und internationale Bands eine Bühne und sorgen zwei Tage lang im Club der Maschinenfabrik Heilbronn mit harten Riffs und krachendem Sound für eine gleichsam geladene wie intime Atmosphäre.

Dabei sind:

WYTCH HAZEL aus UK, Heavy Metal Shootingstars mit starkem 70er/80er-Einschlag und christlichen Lyrics. Ihre Tour im April brachte sie u.a. zu einer umjubelten und ausverkauften Show in Stuttgart.

FELLOWSHIP, ebenfalls aus UK mit Fantasy Power Metal in der Tradition von Rhapsody und Twilight Force.

SIGNUM REGIS aus der Slowakei mit melodischem Metal für Fans von Helloween oder Theocracy, sie feiern die Rückkehr ihres Sängers Mayo Petranin mit einem neuen Album.

THY BLEEDING SKIES aus Stuttgart verbinden Brutalität mit Atmosphäre und klarer künstlerischer Vision – moderner Death Metal ohne Kompromisse.

TRIUWINT bringen ihre Mischung aus Death- und Black Metal à la 1914 und Kanonenfieber aus Nürnberg zum BoE.

Außerdem spielen folgende (regionale) Helden:

CANTUS LEVITAS (Folk Metal, Heilbronn)

DAWN OF REVENGE (Modern Metalcore, Heilbronn)

HELL PATRÖL (Speed Metal, Heidelberg)

THE ADVENT OF A MIRACLE (Hardcore, Künzelsau)

STEIKON (Alternative Metal, München)

Das Festival wird von einem Rahmenprogramm in den Umbaupausen sowie einem Mitternachtsgottesdienst am Freitag begleitet.

Nähere Infos zum Lineup, den weiteren Programmpunkten sowie zum veranstaltenden Verein CVJM Jugendkultur und Musik e.V gibt es auf blastofeternity.de