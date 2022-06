Blastphemy! Escuela Grind + TBA

Wer in einer finanziell schwierigen Situation ist, bekommt die Möglichkeit einer Ermäßigung auf 2 € Eintrittspreis. Gäste bekommen die Ermäßigung nach Vorzeigen einer KreisBonusCard oder einem Geflüchteten-Ausweis. Alternativ können Gäste an team@epplehaus.de eine Nachricht schreiben mit dem Betreff „Ermäßigung für (Name der Veranstaltung)“ und somit einen Platz auf der Gästeliste bekommen.

Einlass nur mit offiziellem tagesaktuellen Covid-Test!

++ Kein Platz für Pandemieleugner*innen und natürlich alle Menschen die Sexismus, Rassismus, Queer*feindlichkeit, Ableismus, Patriotismus usw. und deren alltägliche Auswüchse immer noch als etwas sehen über das man mal lacht und nicht was es stetig persönlich und aktiv zu bekämpfen gilt!

Nein heißt nein – keine Diskussion – die Tür ist dein Freund.