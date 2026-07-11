Blaue Stunde Im Flow bleiben: Aquarell-Experimente

Alle Erwachsenen, die gerne verschiedene künstlerische Techniken kennen lernen und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren möchten, können einmal im Monat in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Linolschnitt, Collage oder Acrylmalerei – für jeden ist etwas dabei!

Thema: Im Flow bleiben: Aquarell-Experimente

Wir experimentieren wie sich Aquarellfarbe beim Zusammenspiel mit Salz, Alkohol, Kaffee etc. verhält und kreieren ein interessantes Musterblatt.

Donnerstag, 13.08.2026, 17–19:30 Uhr