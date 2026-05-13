Blaue Stunde Travel Journaling

Alle Erwachsenen, die gerne verschiedene künstlerische Techniken kennen lernen und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren möchten, können einmal im Monat in einem Kreativworkshop selbst praktisch tätig werden: Linolschnitt, Collage oder Acrylmalerei – für jeden ist etwas dabei!

Thema: Travel Journaling

Wir starten mit Hilfe unterschiedlicher Techniken ein Reisejournal. Bitte Collageschnipsel von Reisen wie Eintrittskarten, Stadtpläne, Hotelbroschüren, Fotos etc. mitbringen.

Donnerstag, 11.06.2025, 17–19:30 Uhr