Blaue Stunde

eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Reutlingen

in Kooperation mit dem Theater Reutlingen Die Tonne,

dem Landestheater Tübingen und dem ITZ Tübingen

Jeden Donnerstagnachmittag gibt es zur »Blauen Stunde« literarische Unterhaltung in der Reutlinger Stadtbibliothek: vorgetragen von Schauspieler*innen aus der Tonne, dem LTT und dem ITZ. Die Spieler*innen wählen die Texte selber aus, sei es aufgrund besonderer persönlicher Verbundenheit mit einem Werk, sei es aufgrund von Begeisterung für die jeweiligen Autor*innen. Am »Ovalen Tisch« im ersten Obergeschoss der Bibliothek kommen sich Lesende und Zuhörende auf diese Weise sowohl räumlich als auch über die Begeisterung für Literatur so nahe wie selten.

Der Eintritt ist frei.

www2.stadtbibliothek-reutlingen.de