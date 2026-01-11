Blaue Stunde

Stadtbibliothek Reutlingen Spendhausstraße 2, 72764 Reutlingen

Jeden Donnerstagnachmittag zur „Blauen Stunde“ gibt es in der Stadtbibliothek literarische Unterhaltung.

Vorgetragen von Schauspieler/innen aus dem Landestheater Tübingen, dem Tübinger Zimmertheater und dem Theater Reutlingen Die Tonne.

