Blaues Rauschen - zu Gast: Lou von Gündell

zu Gast: Schauspielerin Lou von Gündell aus Rottenburg

Kurzfilm

Deutschland 2022

Regie: Simon Maria Kubiena

DarstellerInnen: Marvin Nando Nenning, Rainer Sellien, Lou von Gündell, Mathias Herrmann, …

Laufzeit: 16 min.

FSK n.v.

Weder als Auszubildender in seinem Handwerksbetrieb noch im elterlichen Zuhause noch in der Beziehung zu seiner Freundin ist Alex glücklich. Bei der Arbeit wird er vom Lärm und den dominanten Kollegen gestresst, daheim leidet er unter dem unnahbaren Vater und in der Freizeit fühlt er sich von seiner dominaten Freundin gegängelt. Alex ist überfordert und entzieht sich immer mehr den Erwartungen seines Umfelds. Nur in seinem Ausbilder findet er ein offenes Ohr…

Aus der Jury-Begründung der Filmbewertungsstelle Wiesbaden: „‘Blaues Rauschen‘ ist nicht nur der Titel des Films des Regiestudenten Simon Maria Kubiena, sondern auch die Bezeichnung eines unscharfen Tons, der mehr als indifferentes Geräusch wahrgenommen wird. Und genau damit trifft der Titel die Gefühlslage des Protagonisten Alex, den Marvin Nando Nenning überzeugend spielt. Denn die Unklarheit der Gefühlsebenen, die verschwommene Linie zwischen Distanz und Nähe, die Motive und Handlungen, die in der Schwebe bleiben – all das drückt sich aus in den hilflosen Versuchen von Alex, sich in der Beziehung zu anderen Menschen selbst zu finden. Kubiena und seine Co-Drehbuchautorin Malgorzata Zglinska erzählen ihre Geschichte mit nur wenig Dialog, viel mehr zählen Blicke, Gesten, Berührungen, die von der exzellenten Kamera von Dennis Banemann wunderbar eingefangen werden und mit dem kongenialen Soundkonzept (…) zu einem atmospährisch dichten filmischen Erlebnis abgebunden werden. Ein eindrucksvoller Kurzspielfilm.“