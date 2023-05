Blaulichttag im Schloss Weikersheim

Freuen Sie sich auf viele Attraktionen, Fahrzeugschau, Vorführungen und Stationen zum Mitmachen!

Am 18. Juni versammeln sich verschiedene Blaulichtorganisationen zum ersten Weikersheimer Blaulichttag. Rund um das Schloss erwarten Groß und Klein am Sonntag eine Vielzahl von verschiedenen Blaulichtfahrzeugen, Einsatzszenarien, Mitmach-Aktionen und Spiel & Spaß für die gesamte Familie. Zwischen 11.00 und 17.00 Uhr warten die Freiwillige Feuerwehr, die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk sowie die Polizei mit einem abwechslungsreichen Programm.

Wie funktioniert eine Herz-Lungen-Wiederbelebung? Wie sorge ich für den Krisenfall vor? Wie bediene ich einen Feuerlöscher? All das wird von den Blaulichtorganisationen vorgeführt und die Besucherinnen und Besucher können sich daran ausprobieren.

Das ehrenamtliche Engagement in den Blaulichtorganisationen ist sehr wichtig und genau dieses Bewusstsein wollen die Organisationen an diesem Blaulichttag unterstreichen. An verschiedenen Ständen haben Interessierte die Möglichkeit sich darüber zu informieren, wie sie sich in den Organisationen engagieren können.

Auf die Besucher warten nicht nur verschiedene Fahrzeuge und Gerätschaften sowie Informationsstände der jeweiligen Organisationen, sondern auch ganz spezielle Vorführungen und Vorträge. Feuerlöschtraining sowie Vorführungen zur ersten Hilfe runden das vielseitige Angebot ab. Für die kleinen Gäste gibt es darüber hinaus ein besonderes Programm. Auch für kleine Imbissmöglichkeiten sowie Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt.

Programm:

10.00 Uhr Gottesdienst

11.00 Uhr Einweihung der Drehleiter

13.00 Uhr Sonderführung „Feuer im Schloss“ (kostenpflichtig, beschränkte Teilnehmeranzahl)

13.30 Uhr Vortrag der Polizei zur Prävention

15.00 Uhr Sonderführung „Feuer im Schloss“ (kostenpflichtig, beschränkte Teilnehmeranzahl)

17.00 Uhr Veranstaltungsende