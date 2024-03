Poetischer Stadtspaziergang

Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah! Deshalb machen wir uns auf den Weg und gehen „außer der Reihe“ raus aus der Kulturhalle und rein in die Stadt. Es gibt schöne Plätze in Süßen, die bei diesem poetischen Stadtspaziergang miteinander verbunden werden.

BESCHREIBUNG

Ob Alte Marienkirche, Filsbogenpark, Rathaus oder Zehntscheuer – jeder Ort hat seinen ganz eigenen Reiz und soll an diesem Abend noch einmal neu erlebbar gemacht werden. Das Ensemble von Dein Theater Stuttgart präsentiert unter offenem Himmel - Open Air - ein rund zweistündiges Programm. Gesang, Lyrik und Kurzgeschichten sorgen für Vielfalt und Abwechslung und rücken die jeweiligen Orte in den Fokus der Betrachtungen. Eine poetisch-musikalische Alltagsunterbrechung zum Frühling 2024, die Süßen mit ganz anderen Augen sehen lässt. Ergänzend werden unterwegs verschiedene Getränke angeboten.