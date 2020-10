Jürgen Essl, Orgelimprovisation & Nikolaus Koliusis, AQUI

In dem Ereignis Blauzeit lassen uns die Künstler Nikolaus Koliusis und Jürgen Essl den Raum neu erfahren.Das Zusammenspiel von den Werken Koliusis mit der improvisierten Orgelmusik Essls verdeutlicht demRezipienten den Raum auf der Ebene von Licht und Luft. Koliusis Werke stellen schon für sich eineVeränderung der Raumwahrnehmung dar. Denn während im alltäglichen Kontext der Himmel dasunendliche Weite symbolisiert, verschiebt sich diese Distanz bei seinen Bildern ins Umgekehrte. Das Blaudes Himmels steht uns in seinen Bildern am nächsten, während der Raum in dem wir uns befinden, durchdie Spiegelung der Bildern, in die Ferne rückt. Mit der Musik Essls, an der Orgel, bekommen wir nun einezweite Perspektive zum Raum. Bei der Orgel steht die Luft in unmittelbarer Beziehung zur Erzeugung derMusik und füllt den Raum mit Klang. Daher ergibt sich ein Zusammenspiel von Licht und Luft.An dieser Stelle ist auch der Rezipient gefordert. Die Musik verändert sich stetig und formt dadurch eineneue Raumwahrnehmung. Dasselbe passiert durch die unterschiedlichen Perspektiven auf den Bildern.Dadurch wird Betrachter und Zuhörer aufgefordert durch die Bilder umherzuschweifen und in Beziehungzur Musik immer wieder neue Perspektiven und Momente zu finden.