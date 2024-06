Blech zu gold - 50 Jahre German Brass

Sie machen Blech zu Gold, und das seit 50 Jahren in allen musikalischen Glitzernuancen. Eigentlich braucht man zu German Brass nicht viel sagen, denn das Ensemble hat in jedem Fall die Brasskultur und die Szene entscheidend mitgeprägt.

Als Quintett 1974 gegründet, erweiterte sich das Ensemble zu ersten Aufnahmen einer Bach-CD zur großen Besetzung. Für noch mehr Drive kam später noch das Schlagzeug hinzu. Von Klassik bis Jazz, von Barock bis Pop reisen die zehn Vollblutmusiker am liebsten „around the world“ – mit Virtuosität, Einfallsreichtum und einer gehörigen Portion Witz. Feiern wir mit German Brass unter freiem Himmel in Weikersheim musikalische Spiel- und Lebensfreude – herzlichen Glückwunsch!