Eine kindgerechte Instrumenteninformation zum Thema BLECHBLASINSTRUMENTE

Am Samstag, 09. Mai 2026, veranstaltet die Städtische Jugendmusikschule Göppingen von 10.00 bis 10.45 Uhr eine Instrumenteninformation über das interessante Gebiet der Blechblasinstrumente.

Fachlehrkräfte der Jugendmusikschule stellen die Instrumente Trompete, Horn, Posaune, Euphonium und Tuba in kurzweiliger Form praxisnah und kindgerecht vor.

Eingeladen sind alle Kinder im Vor- und Grundschulalter ab etwa fünf Jahren. Auch Eltern und Gäste sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung findet im Unterrichtsgebäude der Jugendmusikschule, „Haus Illig“, Friedrich-Ebert-Straße 2, statt. Der Eintritt ist frei.

Informationen gibt es beim Sekretariat der Städtischen Jugendmusikschule Göppingen, Telefonnummer 07161 / 650 410 -11 oder -12 sowie im Internet unter der Ad-resse www.jms.goeppingen.de.