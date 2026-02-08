Bei Blechranza trifft Irish Folk auf vertraute Melodien aus heimischen Wäldern, und zwischendurch blitzt immer mal wieder ein Klassiker auf, der einfach dazugehört. Wir spielen das, was uns Freude macht. Ehrlich, handgemacht und mit einer Begeisterung, die man vom ersten Ton an spürt.

Manchmal klingt es, als „wollt ein Bauer früh aufstehn“, manchmal, als würden wirklich „alle Brünnlein fließen“ und dann finden wir uns in einem mitreißenden Fluss, wenn only our rivers oder andere Folkstücke ihre Geschichten entfalten.

Unser Repertoire spannt einen weiten Bogen, von irischen Balladen bis hin zu vertrauten Volksweisen und nimmt das Publikum mit in die weiten Felder Irlands, in die grünen Wälder und auf die höchsten Berge. Mal rau und erzählend, mal leichtfüßig und tanzend, immer atmosphärisch.

Freut euch auf einen Abend, an dem Blechranza euch zum Mitsingen einlädt, mit Liedern, die Geschichten erzählen und Herzen öffnen.

Der Eintritt ist frei. Es werden Getränke- und Künstlerspenden erbeten.

Der Getränkeerlös aller Veranstaltungen fließt in das Boller Töpfle, einen Spendentopf für lokale, soziale Zwecke.