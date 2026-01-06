Blechschaden und Bob Ross Die Blechbläser der Münchner Philharmoniker.

Seit über 40 Jahren auf der Bühne, jedes Ensemble-Mitglied ein ausgewiesener Spitzenmusiker, da läge es nahe, der Gruppe »Blechschaden« das Etikett »altbewährt und nie erreicht« aufzukleben. Aber das ist ja nur die eine Seite der Blech(bläser)-Medaille; die andere, für die sie von ihrer treuen Fangemeinde geliebt wird, ist ihr unermüdliches Engagement, der Musik ihre spaßige Seite abzugewinnen.

weltweit bekannte »Spaßfraktion« der Münchener Philharmoniker zeigt mit jedem ihrer Auftritte, dass jede Art von Musik, egal ob Pop oder Oper, Musical oder klassische Symphonie, zum Vergnügen werden kann, bietet man sie nur richtig, also unkonventionell, dar. Auch im neuen Programm für ihre Tournee 2026 mixen die philharmonischen »Fremdenlegionäre« die verschiedenen musikalischen Genres zu einem höchst unterhaltsamen Melodien-Cocktail, garniert mit urkomischen Moderationen und Einlagen. Vor allem ihr schottischer Leiter Bob Ross greift dabei ganz unschottisch großzügig in die Humor-Kiste. Ob »Klassik, aber mit Humor« (»Nessun dorma« aus Puccinis Oper »Turandot«), Musical-Hits »in Blech« (»I Don’t Know To Love Him« aus Webbers »Jesus Christ Superstar«) oder eine plötzlich orchestral erklingende Pop-Hymne (»Earth, Wind and Blechschaden Fire«): Bei all der ernsthaften Professionalität, mit der die Musiker ihre Instrumente, beherrschen, steht für Blechschaden immer eines im Vordergrund: Dem Publikum Spaß an der und um die Musik herum zu bereiten.