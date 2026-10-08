Blick hinter die Kulissen der LudwigsTafel

Die Tafel Ludwigsburg stellt sich vor.

Vorstellung der LudwigsTafel – Zahlen & Fakten: Informationen über die Tafel Ludwigsburg im Allgemeinen (u.a. Historie, aktuelle Zahlen und Hintergrundinfos, Organisation, Logistik, Ehrenamtsstruktur, Zusammenarbeit mit Partnern).

Führung durch die Räumlichkeiten der Tafel:

Führung durch die relevanten Bereiche der Tafel (z. B. Lager, Sortierung, Ausgabe, Büro) und Erläuterung der täglichen Abläufe und Herausforderungen.

Fragen und kurzer Austausch:

Die Teilnehmenden haben Gelegenheit, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen.