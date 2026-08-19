Beim Blick hinter die Kulissen der MERCEDES-BENZ ART COLLECTION fahren Sie in einer kleinen, exklusiven Gruppe durch das Werk Sindelfingen direkt in die FACTORY56, wo eine Reihe von Kunstwerken aus der unternehmenseigenen Sammlung präsentiert werden. Die Mercedes-Benz Art Collection wurde 1977 gegründet und zählt heute zu den bedeutenden europäischen Unternehmenssammlungen. Zur Sammlung gehören rund 3.000 Werke von über 800 Künstlerinnen und Künstlern. Bei der Führung entdecken Sie Werke von der Pop-Art-Ikone Andy Warhol, farbintensive Variationen von Günter Fruhtrunk bis hin zu Skulpturen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit annähern. Ein kurzweiliger Ausflug in die Kunstgeschichte. Dabei können Sie den Expertinnen Fragen stellen, z.B. warum ein Automobilhersteller seit 50 Jahren Kunst sammelt und ausstellt.