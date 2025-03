Blick hinter die Kulissen - Führung durchs Museumsdepot

Bei einer Führung durch das Museumsdepot der Städtischen Sammlung können Interessierte am Sonntag, 6. April 2024 um 14:00 Uhr

einen Blick hinter die Kulissen des Museums werfen.

Welche Objekte schlummern im Depot der Städtischen Sammlung? Welche Geschichten stecken dahinter, und wie kamen sie ins Museum? Was passiert, wenn Leihgaben verreisen? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der Museumsdepot-Führung beantwortet und liefern so Einblicke in die Museumsarbeit.

Die Führung beginnt am Sonntag 6. April 2024 um 14:00 Uhr am Eingang der Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck in der Otto-Ficker-Straße 2.

Für die Depotführung ist eine Anmeldung per E-Mail an museum(at)kirchheim-teck.de oder telefonisch unter 07021 502-377 bis spätestens Freitag 4.14.25 vor der Veranstaltung erforderlich.