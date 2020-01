Blick hinter Klostermauern - Ordensleben heute

Im Alltag begegnet man nur noch selten Ordensleuten. Ganz anders im Fernsehen: hier haben klösterliche Kulissen und Serien mit Pfarrern oder Ordensleuten Hochkonjunktur. Wie aber sieht ein Ordensleben tatsächlich aus? Wie lebt es sich in Gemeinschaft und was tun Ordensfrauen den ganzen Tag? Anhand von Bildern wird ein Einblick in das (oft auch spannende) Leben in der Ordensgemeinschaft der Franziskanerinnen vom Kloster Sießen, Bad Saulgau, gewährt und so der Schleier des Geheimnisvollen gelüftet. Mit Sr. Kathrin Prenzel osf