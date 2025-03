Blick ins Stadtarchiv Mössingen - Einsichten in alte Firmengeschichten

Die Ausstellung „Made in Mössingen“ im Museum Kulturscheune präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an Produkten und Innovationen Mössinger Firmen. Welche schriftlichen und bildlichen Quellen zu den Firmengeschichten werden in unserem Stadtarchiv verwahrt? Anhand welcher Dokumente und Bestände lassen sich die historischen Entwicklungen Mössingens vom Bauern- und Handwerkerdorf zum Industrieort nachvollziehen und welche Quellen veranschaulichen das Wirtschaftswachstum und den Prozess der Industrialisierung?

Die Führung bietet die Gelegenheit, die Vielfalt der vorhandenen Unterlagen des Stadtarchivs – insbesondere zur Firmengeschichte – zu entdecken und zu verstehen, wie diese Quellen für die Forschung genutzt werden können.