Jo van Nelsen erinnert an die Sängerin Helen Vita, die ihre Lieder in den ersten Kabaretts in Paris gesungen hat. Sie faszinieren mit ihrer brillanten Leichtigkeit noch heute. Nelsen schaut aber auch auf die Schlagertexte der 20er bis 70er Jahre. Dabei möchte er nicht das Gängige und Bekannte auf die Bühne bringen, sondern vergessene Schätze dem Publikum zugängig machen.