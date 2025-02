Blickfang Cornwall

CORNWALL – Englands spektakuläre Südküste LIVE-Panorama-Show von Michael Fleck

Schon auf dem Weg nach Cornwall ist man begeistert von der Schönheit und Vielfalt der südenglischen Landschaft. Zwischen Stonehenge und Lands End in Cornwall liegen u.a. Weltkulturerbestätten der Jungsteinzeit und die UNESCO Stadt Bath mit ihrer herausragenden Architektur.

Fast schon mediterranes Klima erwartet einem in Cornwall mit Palmen an den Promenaden und idyllischen B&B`s, die zur Übernachtung einladen. Von den dramatischen Klippen der Küste bis zu den goldenen Sandstränden und den dunklen Mooren ist die Landschaft hier atemberaubend schön. Sie werden sehen, wie in Cheddar der Käse produziert wird oder im Dart Moor der Whiskey.

Natürlich dürfen bei einer Reise durch Cornwall nicht die wunderschönen Landschaftsgärten fehlen. Immer auf der Jagd nach dem besten Licht hat Michael Fleck ein zauberhaftes Portraits Südenglands geschaffen. Egal ob Naturliebhaber, Kulturfan oder Abenteurer – in Englands Süden gibt es für jeden etwas zu entdecken!