Blickfang Pop-Up Messe

Persönliche Begegnungen, echte Gespräche und mit Sicherheit gutes Design entdecken. Die 29. blickfang in Stuttgart findet dieses Jahr vom 30. Oktober bis 1. November als Pop-up in Teilen der frisch renovierten Liederhalle statt. Wer die blickfang besucht, der bekennt sich nicht nur zu seinem eigenen Stil und zu gutem Geschmack. blickfang-Besucher bekennen sich dieses Jahr mehr denn je zu Vielfalt und zur Unterstützung der unabhängigen Design- und Kreativszene. Denn hier sind junge Labels zu finden, die man auf Einkaufsstraßen und in Shopping-Centern garantiert nicht antrifft. 150 Designer versammelt die Designmesse mit ihrer Pop-up-Veranstaltung diesen Herbst. Um den Messebesuch sicher zu gestalten, greift vor Ort ein Hygiene- und Abstandskonzept.

Tickets sind nur im Vorverkauf und mit Zeitfenstern erhältlich.