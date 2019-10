Gutes Design kaufen

Das größte Design Shopping Event in Stuttgart versammelt internationale Designer, die unabhängig von großen Produzenten ihre Ideen verwirklichen. Hier findet man Entwürfe abseits der Stangenware – zum Entdecken, zum Verlieben und zum Kaufen. Für die Stuttgarter ist die blickfang dieses Jahr ein besonderer Grund zur Freude: Denn wer es im vergangenen Frühjahr nicht zur blickfang geschafft hat, der bekommt eine zweite Gelegenheit.

Vom 01. bis 03. November 2019 feiert die blickfang ihre Premiere in zwei neuen Locations: Zum ersten Mal findet die Designmesse zeitgleich in den Wagenhallen und im Wizemann statt. Die 28. Ausgabe der Designmesse begrüßt über 150 Designer, darunter neue Labels wie „Holzunique“, „milopárda“ und „Eiri“. Dank Schweiz Tourismus wird es auch in dieser Saison wieder die Sonderfläche unseres Nachbarlandes geben, hier präsentieren die blickfang-Macher fünf Designer aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz.