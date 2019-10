Blind Butcher

Zum dritten Mal beweisen uns Christian Aregger und Roland Bucher, dass sie wahre Hexer sind: «Piss Me A Rainbow», das neue Album von Blind Butcher, ist ein betörendes Elixier aus spektralem Wahnsinn, phänomenalem Leichtsinn und optimistischem Irrsinn. Die Lieder trippen und dribbeln, rotzen und protzen, kitzeln und witzeln. Inspiriert sind sie von Themen, die Welt und Menschheit bewegen, wie Liebe, Science Fiction, die Augenbraue oder Neurodermitis...

Der Stilpapst hat Pause, denn Blind Butcher zeigen: Anything goes, wenn man locker bleibt. Ja, man kann es drehen und wenden, wie man mag, aber dafür, dass Blind Butcher immer nur der Nase nach gehen, sind sie unverschämt trittsicher!

blindbutcher.ch

Support: Perilymph

Perilymph kommen aus Berlin - eigentlich aber aus ganz Europa. Die Band um den französischen Sänger- und Gitarristen Fabien Dupree hat sich über die letzen Monate einen beachtlichen Ruf in der Psych-Rock Szene erspielt. In 2017 haben Perilymph das Debut Album „I" veröffentlicht, teilten danach die Bühnen u.a. mit Kikagaku Moyo, The Babe Rainbow, ORB, Elephant Stone und Forever Pavot. Ende April 2019 kam das neue Album „II“ via Six Tonnes De Chair Records.

https://www.facebook.com/Perilymph