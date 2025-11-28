Blind Ego | Support: Marco Glühmann

“THE HUNTING PARTY” Tour

Das ProgRock-Doppelpack-Highlight geht in die zweite Runde!

KALLE WALLNERs BLIND EGO

ist zurück! Nach großen Erfolgen mit seiner Hauptband RPWL kehrte der Ausnahmegitarrist letzten Herbst für einige wenige Konzerte mit seinem Soloprojekt zurück auf die Bühne. Im Gepäck ein großartiges Line-up und sein aktuelles hochgelobtes Album „The Hunting Party“. Nach diesem sehr erfolgreichen Auftakt geht es nun 2025 mit Festivals und Club-Shows in die nächste Runde.

Als Support-Act wieder dabei ist kein geringerer als MARCO GLÜHMANN, Sänger der Hamburger Artrock-Institution SYLVAN. Auch er wandelt auf Solopfaden und veröffentlichte 2024 sein von der Kritik gefeiertes Debut-Album „A Fragile Present“.

Dieses einzigartige Line-Up ist ein absolutes Muss für alle Fans des Progressive-Rock.