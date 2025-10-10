Ein hochaktueller Spielzeitauftakt in Starbesetzung! Sehen Sie Fernseh- und Theaterlegende Helmut Zierl und die bekannte Stuttgarter Schauspielerin Lisa Wildmann in einem bewegenden Zweipersonenstück.

Richard lebt in einer sogenannten „Gated community“, also in einer exklusiven Wohnanlage, deren Zugang von einem Sicherheitsdienst bewacht wird. Seine Tochter Helen, eine sozial engagierte Anwältin, besucht ihn nur ungern, denn das Verhältnis der beiden ist angespannt.

Als ein Alarm in der Wohnanlage Vater und Tochter für unbestimmte Zeit von der Außenwelt abschneidet, sind sie gezwungen, sich mit ihrer komplexen Beziehung auseinanderzusetzen: Ein verbaler Kampf um persönliche und politische Ansichten, aber auch um Zuneigung und Liebe entsteht, der immer grundsätzlicher wird.

Das neue Stück von Lot Vekemans („Judas“) sprüht vor kontroverser Zärtlichkeit. Es zeigt uns den Alltag einer Beziehung, die menschlicher und tiefer kaum sein kann. „Das Markenzeichen der meistgespielten niederländischen Dramatikerin Lot Vekemans sind kleine Kammerspiele über große Themen“, schreibt das Theaterportal „Nachtkritik“ über „Blind“.

In einer Zeit, in der schnelles Antworten und pauschales Verdammen von anderen Ansichten Konjunktur haben, zeigt dieses Theaterstück, wie wichtig es ist, einander zuzuhören. Ein kraftvolles Plädoyer für mehr Toleranz – und ein Fest der Schauspielkunst. Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit Helmut Zierl, der zuletzt in „Tod eines Handlungsreisenden“ unser Publikum begeisterte!