„Blind Takes“ ist der Konzeptname von 4 Musikern, die auf dem Album „Drama XII/V“ erstmals und ohne jegliche Probe oder Ab- sprache miteinander in musikalische Kommunikation treten: Mi- chael Fetscher (Inhaber des (nur Vinyl) Labels „Flavoredtune“) bat Tom Wauch (Rhodes, Clavinet, Moog), Martin Meixner (Hammond Orgel, Piano), Michael Classen (Gitarren) und Matthias Wagner (Schlagzeug) zu einem „Blind Date“ in sein vollanaloges White Fir Studio und gab den Musikern die Vorgabe, Musik abzuliefern, die sich im Aufbau an das klassische Theater anlehnt, also sprich- wörtlich ein Drama in 5 Akten.

Hier wurde nichts arrangiert oder abgesprochen, alles, was der LP-Käufer zu hören bekommt sind „First Takes“, die sehr viel Energie versprühen: Stilistisch bewegt man sich in den ersten beiden Akten irgendwo zwischen abgespacetem Jazz und höllen- gleichem Rock, während man beim 3.Akt vermutet, dem Weltun- tergang beizuwohnen. Der 4. Akt erinnert an die besten Momente von Pink Floyd und der 5. und letzte Akt zieht dann fast schon ruhig und beschwingt den Vorhang zu.

„Man muss wohl selbst Musiker sein, um verstehen zu können, wie solch geniale Musik ohne Konzept und Absprache entstehen kann, man muss aber nicht viel von Musik verstehen, um zu be- greifen, dass dies hier eine wahnsinnig geniale Scheibe ist. Fazit: Ein Album wie ein Urknall!“ (hifitest.de)